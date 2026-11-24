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Der Tourismusstreit im Brixental nimmt kein Ende: Nach dem Scheitern der Gespräche mit Kitzbühel schließen sich neun Kirchberger Hoteliers zu einem eigenen Verein zusammen. Ihr Ziel bleibt unverändert: die Loslösung vom TVB Brixental und ein späterer Beitritt zu Kitzbühel Tourismus.