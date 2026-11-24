Rosenkrieg im Brixental
Sie wollen zu Kitzbühel: Neun Kirchberger Hoteliers gründen eigenen Tourismusverein
Kirchberg will nicht mehr unter dem gemeinsamen Dach des TVB Brixental bleiben. Die Scheidung soll nun im zweiten Anlauf gelingen.
© TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental, Fotograf Thomas Kargl
Der Tourismusstreit im Brixental nimmt kein Ende: Nach dem Scheitern der Gespräche mit Kitzbühel schließen sich neun Kirchberger Hoteliers zu einem eigenen Verein zusammen. Ihr Ziel bleibt unverändert: die Loslösung vom TVB Brixental und ein späterer Beitritt zu Kitzbühel Tourismus.
Kommentare