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Lienz – Das Prinzip hinter der Aktion ist denkbar einfach: Ab dem 30. November um 9.15 Uhr stehen die Wunschkarten am Baum im Foyer der Lienzer Sparkasse bereit. Interessierte nehmen eine Karte mit, besorgen das Gewünschte und geben das verpackte Paket mit der passenden Kartennummer bis spätestens 18. Dezember wieder unter dem Baum ab.

Neben klassischen Geschenken stehen heuer wieder persönliche Begegnungen hoch im Kurs. Ein Viertel der Kärtchen betrifft Zeitwünsche – wie etwa ein gemeinsamer Spaziergang oder ein Besuch. Für das Einlösen dieser Zeitspenden bleibt reichlich Spielraum: Sie können bis zum 31. Jänner 2027 umgesetzt werden.

Wünsche von Caritas und Notschlafstelle

Die Wunschzettel stammen von Bewohnerinnen und Bewohnern der Wohn- und Pflegeheime Lienz und Nußdorf-Debant. Auch Klientinnen und Klienten der Sozialsprengel Lienz-Land und Lienz-Thurn, der Caritas-Regionalstelle Lienz, der Nachbarschaftshilfe „von mir zu dir“ sowie der Notschlafstelle haben ihre Wünsche eingereicht.

Getragen wird die Initiative vom Freiwilligenzentrum Osttirol, der Dekanatsjugend Lienz und der Lienzer Sparkasse. Tatkräftige Hilfe kommt zudem von Jugendlichen: Die Schülerinnen und Schüler der Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen packen beim Schreiben der Wunschkarten, beim Dekorieren des Baumes sowie beim Sortieren und Ausliefern der Geschenke mit an.

Wunschbaum-Aktion 2026