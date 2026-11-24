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Der Verein für Konsumenteninformationen hat den Negativpreis – die „Konsum Ente“ – vergeben. Füllmengenreduktion bei unveränderter Packungsgröße verärgerte am meisten.

Wien – Die vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) vergebene „Konsum-Ente“ für das „ärgerlichste Lebensmittel des Jahres“ geht heuer an die Rama Margarine. Das Produkt erhält den Negativpreis bereits zum zweiten Mal, zuletzt im Jahr 2022. 6000 Personen haben entschieden, weniger als halb so viele wie im Vorjahr. Rund die Hälfte entschied sich für die Margarine, sie wäre geschrumpft und gleichzeitig teurer geworden, teilte der VKI mit.

Den zweiten Platz belegte Ruben's Pistaziencreme, gefolgt von den Bardollini Pistachio Cookies. Diese Produkte wurden von rund 18 bzw. 15 Prozent gewählt. Bis Mitte November hatten den VKI rund 550 Zuschriften auf der Plattform Lebensmittelcheck (www.konsument.at/lebensmittelcheck) erreicht. Die meisten Beschwerden (37 Prozent) betrafen den Preis oder das Gewicht von Lebensmitteln. Dazu zählt „Shrinkflation“, versteckte Preissteigerungen bei gleicher Verpackungsgröße und sinkender Füllmenge.

Rama Margarine „geschrumpft“

Der Hersteller habe die Menge der Margarine geschrumpft, bei gleicher Packung. „Seit dem Frühling 2026 sind es statt 450 nur noch 400 Gramm im gleich großen Becher. Gleichzeitig stieg der Preis von 1,99 Euro für 450 Gramm auf zeitweise 2,59 Euro für 400 Gramm. Auf die Menge gerechnet sind das rund 46 Prozent mehr“, berichtete der VKI am Dienstag.

„Der Hersteller begründet die kleinere Füllmenge mit gestiegenen Kosten und verweist auf den aufgedruckten Verpackungshinweis 'Weniger Inhalt - gleiche Qualität'.“, erklärt das VKI. Seit April verpflichtet das Anti-Mogelpackungs-Gesetz den Handel, Mengenreduzierungen unter bestimmten Voraussetzungen zu kennzeichnen.

Beim Einkaufen sollte man auf die veränderten Preise achtgeben. © Sven Hoppe

„Skimpflation“ und Packungstäuschung

Ruben's Pistaziencreme fällt hingegen in die Kategorie „Skimpflation“ mit weniger Pistazien zum gleichen Preis: Noch im vergangenen Winter überzeugte sie den VKI mit Geschmack, dem vergleichsweise geringsten Zuckergehalt und 45 Prozent Pistazien. Bald darauf wurde aber eine neue Variante mit nur 15 Prozent Pistazien, gleichem Verpackungsdesign und gleichem Preis von 2,99 Euro entdeckt. „Auf Nachfrage teilte Hersteller Interfood Lebensmittelgroßhandel mit, dass das Vorgängerprodukt aus strategischen Gründen ausgelistet wurde“, so die Konsumentenschützer.