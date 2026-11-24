Einflussversuche der ÖVP?
„Ein Mann, der tief gefallen ist“: Was Sobotka über Christian Pilnacek sagte
Aussagen nur im U-Ausschuss: Der frühere Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) gab vor seiner Befragung keine Interviews. Er ließ sich auch nicht im Ausschusslokal fotografieren.
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Der frühere Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat viele Berührungspunkte zu Christian Pilnacek. Eine zentrale Frage im U-Ausschuss waren mutmaßliche Interventionen bei dem verstorbenen Justiz-Sektionschef.
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