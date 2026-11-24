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Mit einer gefälschten Überweisungsbestätigung brachte ein Unbekannter einen 26-Jährigen auf einem Parkplatz in Volders dazu, ihm Bargeld zu geben. Die Überweisung traf jedoch nie ein.

Ein Unbekannter hat am Montag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Volders einen 26-Jährigen mit einer vorgetäuschten finanziellen Notlage um mehrere Hundert Euro gebracht.

Der Täter sprach den Mann laut Polizei kurz nach 13 Uhr auf Englisch mit britischem Akzent an. Er behauptete, mit seiner Bankomatkarte kein Geld abheben zu können, und bat den 26-Jährigen um Bargeld. Als Gegenleistung wollte er ihm den Betrag überweisen.

Gefälschter Überweisungsbeleg

Der Unbekannte gab vor, 500 britische Pfund (rund 597 Euro) auf das Konto des Mannes überwiesen zu haben. Als Beleg zeigte er ihm auf seinem Smartphone eine vermeintliche Überweisungsbestätigung. Daraufhin händigte der 26-Jährige ihm einen mittleren dreistelligen Eurobetrag in bar aus.