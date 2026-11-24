Fünf Tote in Wohnung in Deutschland: Zwei Kinder weiter in Lebensgefahr
Nach dem Tod von fünf Menschen in einer Wohnung im baden-württembergischen Kehl haben sich zwei weitere Kinder am Dienstag noch in Lebensgefahr befunden. Der Zustand des zwölfjährigen Buben und des elfjährigen Mädchens sei nach wie vor kritisch, teilte die Polizei in Offenburg mit. Ihre Angehörigen waren vermutlich durch einen Gasaustritt ums Leben gekommen. Ob ein technischer Defekt die Ursache war oder eine Straftat begangen worden ist, wurde weiter ermittelt.
Die Kinder waren Montagfrüh nicht zum Unterricht erschienen, weshalb Behördenvertreter am Vormittag zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gingen. Als niemand öffnete, riefen sie die Polizei. Ein Polizeibeamter und eine Zeugin wurden beim Betreten der Wohnung aufgrund der Gasbelastung leicht verletzt. Kriminalbeamte mit Schutzausstattung entdeckten schließlich die fünf Toten.
Es handelt sich um die 74 Jahre alte Großmutter der Kinder, ihren 46 Jahre alten Vater und drei Geschwister im Alter von 14, 13 und zehn Jahren. Die Mutter der Kinder war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Sie wird ärztlich betreut, wie die Polizei mitteilte. Ein Gutachter soll hinzugezogen werden, um die Ursache für den Tod der fünf Menschen zu klären. (APA/AFP)