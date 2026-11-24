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Nach dem Tod von fünf Menschen in einer Wohnung im baden-württembergischen Kehl haben sich zwei weitere Kinder am Dienstag noch in Lebensgefahr befunden. Der Zustand des zwölfjährigen Buben und des elfjährigen Mädchens sei nach wie vor kritisch, teilte die Polizei in Offenburg mit. Ihre Angehörigen waren vermutlich durch einen Gasaustritt ums Leben gekommen. Ob ein technischer Defekt die Ursache war oder eine Straftat begangen worden ist, wurde weiter ermittelt.

Die Kinder waren Montagfrüh nicht zum Unterricht erschienen, weshalb Behördenvertreter am Vormittag zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gingen. Als niemand öffnete, riefen sie die Polizei. Ein Polizeibeamter und eine Zeugin wurden beim Betreten der Wohnung aufgrund der Gasbelastung leicht verletzt. Kriminalbeamte mit Schutzausstattung entdeckten schließlich die fünf Toten.