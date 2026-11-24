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Der US-Milliardär und Palantir-Chef Alex Karp zieht nach Liechtenstein. In Schaan lässt er ein Luxusanwesen errichten und erhielt dafür eine Sondergenehmigung zum Kauf eines 5700 Quadratmeter großen Grundstücks. Das berichteten der ORF und vol.at am Dienstag. Normalerweise dürfen Privatpersonen nur deutlich kleinere Flächen (maximal 1440 qm) erwerben. Die Ausnahme sorgt nun für politische Diskussionen, weil Kritiker mehr Transparenz und klare Kriterien für solche Entscheidungen fordern.

Auch steuerlich profitiert Karp von einer Sonderregelung. Als sogenannte „Person besonderen Interesses“ kann er die Pauschalbesteuerung nutzen. Dabei richtet sich die Steuer nicht nach dem tatsächlichen Einkommen, sondern nach geschätzten Lebenshaltungskosten. Warum Karp diese Einstufung erhalten hat, ist öffentlich nicht bekannt.

Die Regierung verteidigt sowohl die Ausnahmeregelung beim Grundstückskauf als auch die Pauschalbesteuerung. Kritiker sehen hingegen Klärungsbedarf und verlangen mehr Mitsprache sowie nachvollziehbare Kriterien. Insgesamt nutzen in Liechtenstein rund 30 ausländische Personen oder Paare dieses Steuermodell.

Palantir immer wieder in der Kritik