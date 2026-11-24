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Die Dreierkoalition präsentierte eine neue gesamtstaatliche Strategie für die Abwehr von Drohnen. Rechtliche und technische Anpassungen sind in vielen Bereichen geplant.

Die Vorführung war gelungen: Der Bundeskanzler, fünf Ministerinnen und Minister sowie ein Staatssekretär wurden am Dienstag Zeuge, wie eine Abfangdrohne mit einem Netz eine andere Drohne vom Himmel holte. Sie waren zur Zentrale der Polizei-Spezialtruppe Cobra nach Wiener Neustadt gekommen, um eine gesamtstaatliche Drohnenabwehrstrategie zu präsentieren. Eine wichtige Rolle dabei soll ein neues Drohnenlagezentrum im Innenministerium spielen. Betreiber kritischer Infrastruktur sollen bei der Drohnenabwehr selbst aktiv werden können.

Die Arbeit an der Strategie lief bereits seit einem Jahr. Hintergrund sind Verschärfungen der geopolitischen Lage, die sich auch auf Österreich auswirken. Zwischenfälle mit Drohnen in Europa häufen sich. Für großes Aufsehen hatte Anfang August eine Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig gesorgt.

Ständiges Bedrohungsbild

Aufgabe des Drohnenlagezentrums soll es sein, eine ständige Beurteilung der Bedrohungslage möglich zu machen. Bisher waren derartige Analysen nur anlassbezogen üblich, vor allem im Vorfeld großer Veranstaltungen.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ließ sich Drohnen und ihre Abwehr vorführen. © APA/Schlager

Ein anderer Teil der österreichischen Antwort auf die Gefahr aus der Luft ist eine Weiterentwicklung der Luftraumüberwachung des Bundesheers, um die Abwehr von Drohnen zu verbessern. Die Direktion Spezialeinheiten der Polizei ist dabei, zwei teilmobile Abwehrsysteme zu beschaffen.

Ermächtigung für private Infrastrukturbetreiber

Drohnenabwehr soll auch Private einbeziehen. Betreiber kritischer Infrastruktur – etwa im Bereich der Energieversorgung – sollen die rechtliche Möglichkeit bekommen, selbst gegen Drohnen vorzugehen und sie etwa mittels elektronischer Maßnahmen zu Boden zu bringen. Die dafür nötige Änderung des Telekommunikationsgesetzes soll nächstes Jahr beschlossen werden.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) begründete die Entwicklung der Abwehrstrategie mit dem russischen Überfall auf die Ukraine und damit der Rückkehr des Kriegs nach Europa. „Wir sind keine Insel der Seligen mehr“, sagte er – sofern Österreich das je gewesen sei: „Das heißt, wir müssen uns auf diese Bedrohungslagen einstellen. Eine davon ist die Gefahr, die von Drohnen ausgeht.“

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