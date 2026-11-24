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Die schönste Zeit des Jahres ist da – und im FMZ IMST wird das Weihnachtsshopping zum besonderen Erlebnis. Festliche Stimmung, eine große Auswahl an Geschenkideen und liebevolle Serviceangebote laden dazu ein, die letzten Weihnachtseinkäufe entspannt zu erledigen und sich auf das Fest einzustimmen.

Ob Mode, Technik, Spielwaren oder kleine Aufmerksamkeiten: Die vielfältige Shoppingwelt im FMZ IMST bietet für jeden Geschmack und jedes Budget das passende Geschenk. Wer seinen Liebsten die Wahl lieber selbst überlassen möchte, liegt mit den FMZ IMST Einkaufsgutscheinen goldrichtig. Sie sind in allen Geschäften und Restaurants sowie im FMZ Kino und im Playtopia einlösbar. Damit verschenkt man nicht nur Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch gemeinsame Erlebnisse und persönliche Wünsche. Besonders praktisch für Kurzentschlossene: Die Gutscheine sind auch online als print@home-Variante erhältlich.

Auch für die jüngsten Besucher hat das FMZ IMST einiges zu bieten: Ein spannender Kinofilm oder ein abwechslungsreicher Besuch im Playtopia verkürzen das Warten aufs Christkind und machen den vorweihnachtlichen Ausflug zu einem Erlebnis für die ganze Familie. So lässt sich der Weihnachtseinkauf wunderbar mit Spiel, Spaß und Unterhaltung verbinden

Damit die Vorfreude auf Weihnachten nicht im Verpackungsstress untergeht, bietet das FMZ IMST auch heuer wieder einen kostenlosen Einpackservice. Hier werden die im Center gekauften Geschenke liebevoll verpackt und sind damit bereit für ihren großen Auftritt unter dem Christbaum.

© FMZ Imst

Für die passende Weihnachtsstimmung sorgt außerdem weihnachtliche Live-Musik am letzten Adventsamstag, die den Einkaufsbummel stimmungsvoll begleitet.

Mehr Zeit für Weihnachtsfreude: Am Advent-Samstag haben die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet und auch am Heiligen Abend ist von 9 bis 13 Uhr noch Gelegenheit für letzte Besorgungen.

Das FMZ IMST wünscht eine wundervolle Adventzeit, viel Freude beim Schenken und ein frohes Weihnachtsfest!

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, 9 bis 18.30 Uhr, und Samstag, 9 bis 18 Uhr

Mehr entdecken auf www.fmz-imst.at

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