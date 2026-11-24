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Gewinnen Sie einen von drei Gutscheinen des Blumenparks Seidemann und entdecken Sie die Vielfalt einer natürlich schönen Weihnachtszeit.

Wenn es draußen kälter wird und Weihnachten näher rückt, zieht im Blumenpark Seidemann in Völs - Kematen festlicher Zauber ein. Weihnachtssterne in vielen außergewöhnlichen Sorten, Größen und Farben bringen in bester Bio-Qualität Wärme und Farbe ins Zuhause. Dazu gesellen sich prachtvolle Bio-Amaryllis, liebevoll gestaltete Gestecke und stimmungsvolle Pflanzenarrangements – perfekt zum Dekorieren, Verschenken und Freude bereiten.

Auch draußen muss es im Winter nicht trist sein: Immergrüne Pflanzen, winterharte Schönheiten und kreative Pflanzideen verwandeln Hauseingänge, Terrassen und Balkone in einladende, winterliche Blickfänge. Das Seidemann-Team berät mit viel Erfahrung und Gespür für individuelle Gestaltung.

Natürlich schöne Pflanzenwünsche in Bio-Qualität. © Seidemann

© Seidemann

Natürlich gewachsen – mit Verantwortung

Die hauseigene Gärtnerei ist ein Familienunternehmen in vierter Generation und seit 2015 Österreichs erste zertifizierte Bio-Blumengärtnerei. Was mit viel Pioniergeist, Experimentierfreude und Überzeugung begann, ist heute gelebte Philosophie: Pflanzen im Einklang mit der Natur kultivieren. Statt synthetischer Dünger und chemischer Pflanzenschutzmittel setzt Seidemann auf biologische Verfahren, hochwertige, torffreie Bio-Erden und umweltschonende, kompostierbare Faserkulturtöpfe. So entstehen gesunde, kräftige Pflanzen, die nicht nur schön anzusehen sind, sondern auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt stehen.

Die schönsten Geschenke kommen aus der Natur.

Ob farbenfrohe Weihnachtssterne, festliche Arrangements oder winterliche Bepflanzungen – im Blumenpark verbinden sich regionale Gärtnertradition, Kreativität und echte Bio-Qualität aus der hauseigenen Gärtnerei mit einem liebevoll zusammengestellten Sortiment an Pflanzen, Blumen und Produkten zu ganz besonderer Weihnachtsfreude.

Mehr entdecken auf www.blumenpark.at

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