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Laut dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verletzt die Rückführung von Migranten nach Belarus nicht automatisch deren Rechte. Besonders schutzbedürftige Menschen dürfen aber nicht zurückgewiesen werden.

Staaten dürfen Migrantinnen und Migranten, die von anderen Ländern instrumentalisiert werden und nicht besonders schutzbedürftig sind, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zufolge an ihren Grenzen zurückweisen. Angesichts einer „neuen Realität“ durch Instrumentalisierung von Migration schränkte die Große Kammer des EGMR in Straßburg Prüfpflichten von Staaten ein.

Drei Klagen verschiedener Gruppen

Konkret geht es um drei Klagen von verschiedenen Gruppen von Geflüchteten – Afghanen, kurdischen Irakern und Kubanern – gegen die drei EU-Staaten Polen, Lettland und Litauen in den Jahren 2021 und 2022. Belarus hatte damals Zehntausende Migranten gezielt an die Grenze gebracht, um die EU unter Druck zu setzen.

Migranten äußerten den Vorwurf, gewaltsam am Grenzübertritt in die EU gehindert worden zu sein, ohne dass ihre Asylanträge geprüft wurden. Das so genannte Non-Refoulement-Gebot verbietet Staaten, Menschen dorthin zurückzuweisen, wo ihnen Menschenrechtsverletzungen drohen. Zudem bemängelten die Kläger schlechte sanitäre und humanitäre Bedingungen in den Lagern in der Grenzzone und kritisierten ihre Inhaftierung.

Die Regierungen von Polen, Lettland und Litauen argumentierten unter anderem mit einem Notfall. Sie warfen Belarus eine Instrumentalisierung von Migration vor. Belarus habe in organisierter Form Migrantinnen und Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze gebracht. Diese hätten dies ausgenutzt. Die Länder setzten zeitweise das Asylrecht aus. Von den Regierungen der drei Länder hieß es zudem, die Beschwerdeführer hätten legale Wege zur Einreise gehabt, diese aber nicht wahrgenommen.

Geopolitischer Kontext

Mit Blick auf den geopolitischen Kontext verletzte eine Rückführung nach Belarus nicht automatisch ihre Rechte, sagte der Präsident des Gerichtshofs, Mattias Guyomar. Menschen als Instrumente zu behandeln, sei ein „Affront“ gegen die Werte der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die Behörden mussten also in diesem Kontext nicht prüfen, ob Belarus den Betroffenen ein funktionierendes Asylverfahren bieten würde.

Die Behörden müssten aber zwei Gruppen erkennen: Menschen mit offensichtlicher Schutzbedürftigkeit sowie Menschen, die konkret und glaubhaft eine unmittelbare Gefahr für Leben oder schwere Misshandlung belegen können.