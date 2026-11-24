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Der Reuttener Recyclinghof ist offenbar beliebter als gedacht. Weil nach Einschätzung der Stadtgemeinde auch viele Auswärtige ihren Müll dort entsorgen, wird jetzt verstärkt kontrolliert.

Reutte – Wer künftig Abfälle am Wertstoffhof in Reutte entsorgen möchte, sollte seine Umweltscheckkarte griffbereit haben. Denn die Kontrollen werden verschärft. Hintergrund ist die aus Sicht der Stadt starke Nutzung durch Personen, die nicht in Reutte wohnen.

Bürgermeister Günter Salchner hat die Situation kürzlich im Gemeinderat angesprochen. Der Reuttener Recyclinghof verfüge über sehr großzügige Öffnungszeiten, was grundsätzlich positiv sei. Gleichzeitig habe dies aber einen unerwünschten Nebeneffekt. „Der halbe Talkessel entsorgt den Müll in Reutte“, erklärte Salchner. Teilweise entstehe sogar der Eindruck, dass manche Menschen die Müllentsorgung mit ihrem Wocheneinkauf im Bezirkshauptort verbinden.

Die Umweltscheckkarte sollte griffbereit sein. © Simone Tschol

Mit den verstärkten Kontrollen möchte die Stadt den Recyclinghof wieder auf die berechtigten Nutzer beschränken. „Künftig wird die Umweltscheckkarte konsequenter kontrolliert. Das ist wichtig, um Entspannung in die Situation reinzubringen“, betont der Bürgermeister.