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Am Freitag beginnt der 14. Außerferner Weihnachtsmarkt. An drei Wochenenden sorgen zahlreiche Stände und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für festliche Atmosphäre.

Reutte – Der erste Schnee ist gefallen, und in wenigen Tagen legt sich wieder der Duft von Glühwein und Punsch, von Waffeln und gebrannten Mandeln über den Park im Reuttener Untermarkt. Am Wochenende startet dort der 14. Außerferner Weihnachtsmarkt.

An insgesamt drei Wochenenden bietet dieser wieder jede Menge Möglichkeiten, sich mit regionalen Köstlichkeiten, Handwerkskunst und einem besinnlichen Rahmenprogramm auf die stille Zeit, die Weihnachtszeit, einzustimmen.

Seine Tore öffnet er von 27. bis 29. November, von 4. bis 6. Dezember sowie von 11. bis 13. Dezember. Besucher können freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr adventliche Stimmung genießen.