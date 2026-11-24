volume_up Artikel anhören

Erstmals sollte bei der Biennale per Besucherabstimmung über die Vergabe des Goldenen Löwen abgestimmt werden. Der Termin zur Ergebnisverkündung wurde verschoben, einige KünstlerInnen lehnen den Preis ab.

Die 61. Kunstbiennale Venedig verschiebt die Bekanntgabe der erstmals vergebenen Besucher-Löwen. Man wolle sich noch einen Tag mehr Zeit für die Stimmenauszählung nehmen, hieß es am Dienstagvormittag auf Anfrage der APA. Das Ergebnis soll erst am Mittwoch gegen 11 Uhr per Mail und auf der Biennale-Webseite bekanntgegeben werden.

Nach dem Rücktritt der Jury noch vor Beginn der internationalen Kunstschau, die am Wochenende mit 714.000 Besuchern zu Ende gegangen ist, wurde die Vergabe der traditionellen „Goldenen Löwen“ durch eine Publikumsabstimmung ersetzt. Zwei „Visitors' Lions“ werden vergeben – einer für den besten Beitrag zur Hauptausstellung und einer für den besten Länderbeitrag.

Kein Löwe für Österreich?

Laut Kurier hatte Florentina Holzinger, deren Bespielung des Österreich-Pavillons mit ihrer „Seaworld Venice“ in den Giardini für Furore und lange Warteschlangen gesorgt hatte, mit ihrem Team schon im Mai einen Offenen Brief unterzeichnet, in dem insgesamt 39 der 100 Pavillon-Verantwortlichen und 67 Künstlerinnen und Künstler der Hauptausstellung aus Solidarität mit der Jury verlangt hatten, aus dem Publikumsbewerb entfernt zu werden.

Zu dieser Thematik erhielt die APA am Dienstag seitens der Biennale auf Anfrage ein schriftliches Statement: „Die Biennale respektiert die freie Entscheidung von Künstlern und teilnehmenden Ländern, Preise abzulehnen. Gleichzeitig möchte sie allen Besuchern ihre Meinungsfreiheit garantieren. Sollten daher einige von ihnen von den Besuchern ausgewählt werden, werden diese Stimmen bei der Vergabe der Preise nicht berücksichtigt und auch nicht veröffentlicht. Wir geben ausschließlich die Preisträger bekannt.“ (APA)