WM-Zweite im Interview
Tirols ÖSV-Ass Wolf lässt vor Airdrenaline tiefer blicken: „Ich habe mich nie versteckt“
Bei den Olympischen Spielen kämpfte die Tirolerin Lara Wolf aus See lange um eine Medaille mit, am Ende gab es nach einem Fehler den fünften Rang.
© KIRILL KUDRYAVTSEV
Bereits mit 23 beendete Lara Wolf ihre Karriere, nach der Rückkehr holte sich Tirols Freestyle-Skierin WM-Silber. Im TT-Interview spricht die Paznaunerin vor dem Airdrenaline in Innsbruck über Olympia, Ziele und Homosexualität im Tiroler Dorf.
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