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Lukas Crepaz bewirbt sich erneut für den Posten des kaufmännischen Direktors der Salzburger Festspiele. Mit seiner Entscheidung wartete der gebürtige Tiroler bis zum letzten Tag der Bewerbungsfrist.

Salzburg – Wochenlang ist gerätselt worden, ob sich Lukas Crepaz erneut für die Position des kaufmännischen Direktors der Salzburger Festspiele bewirbt. Am Dienstag, an dem die Bewerbungsfrist endet, stand fest: Der gebürtige Tiroler wird sich nach knapp zehn Jahren im Amt erneut bewerben, wie er in einer Aussendung der Salzburger Festspiele erklärte.

Die Salzburger Festspiele haben im Oktober den Posten einer kaufmännischen Direktorin oder eines kaufmännischen Direktors für das Festival ausgeschrieben. Der Vertrag mit dem Wirtschaftswissenschafter und Kulturmanager Lukas Crepaz läuft Ende März 2027 turnusmäßig aus. Die Stelle wird ab 1. April 2027 für die Dauer von fünf Jahren besetzt.

Gerne bringe ich mein Know-how und meine Expertise weiterhin für die Salzburger Festspiele ein. Lukas Crepaz (Kaufmännischer Direktor, Salzburger Festspiele)

„Ich habe nach reiflicher Überlegung entschieden, mich erneut für die Funktion des kaufmännischen Direktors der Salzburger Festspiele zu bewerben. Der bereits gestartete Um- und Ausbau des Festspielbezirks – mit allen damit verbundenen Herausforderungen, die notwendigen Transformationen und vor allem die Verantwortung für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Festspiele haben mich zu diesem Schritt bewogen. Gerne bringe ich mein Know-how und meine Expertise weiterhin für die Salzburger Festspiele ein“, erläuterte Crepaz.

Crepaz gilt als Schlüsselfigur für den „Festspielbezirk 2030“

Der bisherige kaufmännische Direktor Crepaz gilt als Schlüsselfigur beim gut 400 Millionen Euro schweren Umbau der Festspielhäuser, den er acht Jahre lang vorbereitet hat. Nach einem Treffen zwischen ihm und Mitgliedern des Festspielkuratoriums Mitte September machten allerdings Gerüchte die Runde, dass eine neuerliche Bewerbung auf der Kippe stehe. Ob das mit persönlichen Gründen, Konflikten mit dem Direktorium oder dem verstärkten politischen Gegenwind bei der Finanzierung des Großprojekts zu tun hat, bleibt unklar.

Fest steht, dass Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) – sie ist Vorsitzende des Festspielkuratoriums – im Sommer überraschend einen Kostendeckel für das Gesamtprojekt eingezogen hat. Demnach muss Crepaz in der zweiten, noch nicht ausfinanzierten Bauphase mit rund 86 Millionen Euro weniger auskommen, als ursprünglich geplant.

Sanierung, Erneuerung und Erweiterung der Festspielhäuser

Als zentralen Aufgabenbestandteil für die kommenden Jahre nennt die Ausschreibung des Kuratoriums neben der Geschäftsführung explizit das Projekt „Festspielbezirk 2030“ – die umfassende Sanierung, Erneuerung und Erweiterung der Festspielhäuser bei laufendem Betrieb. Im Zuge der Arbeiten wird das Große Festspielhaus im Jahr 2028 nur eingeschränkt nutzbar sein und in den Jahren 2029 und 2030 nicht zur Verfügung stehen. „Diese außergewöhnliche Situation erfordert eine künstlerisch wie strukturell überzeugende Ausrichtung des Festivalbetriebs für diesen Zeitraum.“

Wesentlicher Bestandteil der Bewerbung sei darum ein Konzept, das sich explizit mit diesen strukturellen Rahmenbedingungen auseinandersetze. Relevant dafür sei unter anderem auch ein sehr gutes Einvernehmen und eine produktive Zusammenarbeit im Direktorium selbst. Neben der Festspielpräsidentin und der Intendantin bzw. dem Intendanten hält der kaufmännische Direktor den dritten Sitz im Direktorium der Salzburger Festspiele. (APA)