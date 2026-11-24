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Nach schweren Vorwürfen gegen Familienoberhaupt Silvia Wollny zieht RTLzwei Konsequenzen: Der Sender zeigt vorerst keine weiteren neuen Folgen der Doku-Soap „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“.

Wollny-Tochter Loredana und ihr Ehemann Servet Özbek hatten zuvor in einem Video unter anderem den Vorwurf rassistischer Äußerungen erhoben. Darin spielten sie Sprachnachrichten ab, die ihrer Darstellung zufolge von Silvia Wollny stammen und abwertende Aussagen über Servet und dessen Familie enthalten sollen. Silvia Wollny äußerte sich zunächst nicht öffentlich zu den Vorwürfen.

„Nehmen die Geschehnisse ernst“

„Wir nehmen die aktuellen Geschehnisse im Umfeld der Familie Wollny sehr ernst“, erklärte RTLzwei. Man werde die weitere Entwicklung beobachten und vorerst keine neuen Folgen zeigen. Der Sender stehe für „Vielfalt, Respekt und einen verantwortungsvollen Umgang miteinander“.