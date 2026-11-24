16 Tage gegen Gewalt an Frauen
Der Ausweg ist nicht einfach: Escape Room macht sexualisierte Gewalt sichtbar
v.l.: Lukas Trentini (Kinder- und Jugendanwaltschaft), Kathrin Heis (lilawohnt), Gabi Plattner (Frauenhaus Tirol) und Doris Stauder (Verein Frauen gegen Vergewaltigung) durften den Escape Room bei der Eröffnung ausprobieren. Trotz ihrer beruflichen Erfahrung mit dem Thema blieb es knifflig.
© Patrick Steiner
Wer einen Escape Room besucht, will möglichst schnell wieder herauskommen. Für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, ist das oft ungleich schwieriger. Der neue Escape Room „Der Fall Lena“ in Innsbruck macht diese Realität auf spielerische Weise erfahrbar.
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