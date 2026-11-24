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Beunruhigender Zwischenfall für das britische Thronfolgerpaar: Auf dem königlichen Landsitz Sandringham wurde in ein Anwesen von Prinz William und Prinzessin Kate eingebrochen. Die Polizei nahm zwei mutmaßliche Täter fest. Der Vorfall wirft erneut Fragen zur Sicherheit der Royals auf.

Das britische Thronfolgerpaar ist einem Bericht zufolge Opfer eines Einbruchs geworden. Die Polizei in der englischen Grafschaft Norfolk bestätigte auf Anfrage, dass zwei Männer nach einem Vorfall auf dem Gelände des königlichen Landsitzes Sandringham wegen des Verdachts auf Einbruchs festgenommen wurden. Einem Bericht der Boulevardzeitung "The Sun" zufolge soll es sich dabei um das Anwesen Anmer Hall von Prinz William und Prinzessin Kate (beide 44) gehandelt haben.

In dem größeren Sandringham House verbringen die britischen Royals traditionell die Weihnachtstage. Laut Polizei hielt sich in dem betroffenen Gebäude zum Zeitpunkt des Vorfalls am Montagabend niemand auf.

Royals sind nur selten in Anmer Hall

Der „Sun" zufolge verfügt Anmer Hall über zehn Schlafzimmer. William und Kate und ihre drei Kinder Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) halten sich dem Bericht zufolge aber nur selten dort auf.

Auf dem Gelände des königlichen Landsitzes Sandringham wurde eingebrochen. © imago images

Sie leben inzwischen in der sogenannten Forest Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor. Das Gebäude mit immerhin acht Schlafzimmern wurde beim Einzug als „forever home" der beiden bezeichnet, wo sie auch leben wollen, wenn sie einmal König und Königin sein werden. Praktisch ist auch, dass es nur einen Steinwurf vom Elite-Internat Eton entfernt ist, das George inzwischen besucht.

William beim Premierminister

Kurz nach Bekanntwerden des Zwischenfalls hatte William einen Termin bei Premierminister Andy Burnham in der Downing Street. Der Thronfolger ließ sich lächelnd vor der berühmten schwarzen Tür fotografieren. Eine Reaktion auf den Einbruch gab es zunächst nicht. William und seine Familie gehören zu den sogenannten arbeitenden Royals– sie bekommen rund um die Uhr Personenschutz gestellt.

Zu sicherheitsrelevanten Zwischenfällen rund um die königliche Familie war es in den vergangenen Jahren vereinzelt schon gekommen. So hatten unbekannte Täter etwa vor zwei Jahren zwei Fahrzeuge von dem Anwesen rund um Schloss Windsor gestohlen. Weltbekannt wurde ein Zwischenfall 1982: Damals war ein Mann in das Schlafzimmer von Queen Elizabeth II. gelangt und hatte mehrere Minuten mit der Königin gesprochen. (APA)