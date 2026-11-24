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Was den Polizeiberuf attraktiver machen soll, droht für viele Beamte zum Belastungstest zu werden. Während die Führung im neuen Dienstzeitmanagement einen Schritt in die Zukunft sieht, fürchten Polizisten weniger Einkommen, mehr Probleme im Dienstalltag und noch mehr Austritte, als es ohnehin schon gibt.