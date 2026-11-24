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Diese Filme und Serien liefern Netflix und Co. für die dunkle Jahreszeit
Keine Lust auf nasskalte Abendspaziergänge? Das Streamingangebot ist in der Vorweihnachtszeit groß genug, um den Abend vor dem Fernseher zu verbringen.
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Wenn es draußen schnell dunkel wird und die Temperaturen fallen, verkriecht man sich am liebsten unter die warme Decke am Sofa und lässt sich in andere Welten transportieren. Gut, dass die Streaminggiganten vorgesorgt haben. Eine Auswahl der Serien- und Filmstarts vor Weihnachten.
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