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Eine Elfjährige hat sich am Dienstagnachmittag in einem Linienbus in Innsbruck die rechte Speiche gebrochen. Die Polizei sucht nun nach einer unbekannten Frau sowie nach ZeugInnen des Vorfalls.

Das Mädchen war gegen 13.40 Uhr mit einem IVB-Bus der Linie J vom Landesmuseum in Richtung Patscherkofel unterwegs. Da der Bus stark besetzt war, stand die Elfjährige bei der hintersten Tür.

Als der Bus von der Hunoldstraße nach links in die Anzengruberstraße abbog, fiel eine Frau gegen das Mädchen und weitere Fahrgäste. Durch den Zusammenprall wurde das rechte Handgelenk der Elfjährigen laut Polizei stark überstreckt.

Schmerzen traten erst später auf

Die Frau erkundigte sich bei dem Kind, ob etwas passiert sei. Da das Mädchen zu diesem Zeitpunkt noch keine Schmerzen verspürte, verneinte es die Frage. Erst nach dem Aussteigen an der Haltestelle Tivoli traten starke Schmerzen auf. Die Mutter brachte ihre Tochter daraufhin in die Klinik. Dort wurde eine Radiusfraktur festgestellt.