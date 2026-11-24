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Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in Radfeld drei Geldbörsen und eine Ledertasche aus zwei unversperrten Autos gestohlen. Dabei erbeuteten sie Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe.

Die Diebstähle ereigneten sich laut Polizei zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr. Zwei der drei Geldbörsen wurden später von einer Passantin in einem Feld in der Nähe der Tatorte entdeckt. Das Bargeld fehlte. Die Frau übergab die Fundstücke der Polizei.