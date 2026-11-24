Diebe erbeuteten in Radfeld Geld aus zwei Autos: Polizei sucht ZeugInnen
Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in Radfeld drei Geldbörsen und eine Ledertasche aus zwei unversperrten Autos gestohlen. Dabei erbeuteten sie Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe.
Die Diebstähle ereigneten sich laut Polizei zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr. Zwei der drei Geldbörsen wurden später von einer Passantin in einem Feld in der Nähe der Tatorte entdeckt. Das Bargeld fehlte. Die Frau übergab die Fundstücke der Polizei.
Auch die leere Ledertasche wurde im Zuge der Ermittlungen gefunden und sichergestellt. Befragungen von AnwohnerInnen brachten bislang keine Hinweise auf die unbekannten Täter. Die Polizei bittet mögliche ZeugInnen, sich bei der Polizeiinspektion Kramsach unter der Telefonnummer 059133-7213 zu melden. (TT.com)