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Um mehr Wasser in der von Trockenheit geplagten Region Neusiedler See-Seewinkel zu halten, wird die Wulka auf rund einem Kilometer Länge renaturiert. Der bisher kanalisierte Abschnitt des wichtigsten Oberflächenzuflusses des Neusiedler Sees soll wieder mehr Raum erhalten. Das Wasser bleibe dadurch länger in der Landschaft, was sich positiv auf den Grundwasserspiegel auswirke, erläuterten die Projektpartner WWF, Land Burgenland und Esterhazy Betriebe in einer Aussendung.

Im betroffenen Abschnitt werden die Uferbausteine entfernt. Außerdem werden rund vier Hektar Land aus der Nutzung genommen und dem Fluss "zurückgegeben". Auf diese Weise können natürliche Flussschlingen, vielfältige Uferstrukturen und eine lebendige Flussdynamik entstehen, erklärte Christian Sailer vom Amt der burgenländischen Landesregierung. Das Wasser bleibe dadurch länger in der Region. Wertvolle Lebensräume könnten so wiederhergestellt werden, betonte WWF-Projektleiterin Carina Neuwirth.