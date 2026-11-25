Wulka-Renaturierung soll Wasser im Seewinkel halten
Um mehr Wasser in der von Trockenheit geplagten Region Neusiedler See-Seewinkel zu halten, wird die Wulka auf rund einem Kilometer Länge renaturiert. Der bisher kanalisierte Abschnitt des wichtigsten Oberflächenzuflusses des Neusiedler Sees soll wieder mehr Raum erhalten. Das Wasser bleibe dadurch länger in der Landschaft, was sich positiv auf den Grundwasserspiegel auswirke, erläuterten die Projektpartner WWF, Land Burgenland und Esterhazy Betriebe in einer Aussendung.
Im betroffenen Abschnitt werden die Uferbausteine entfernt. Außerdem werden rund vier Hektar Land aus der Nutzung genommen und dem Fluss "zurückgegeben". Auf diese Weise können natürliche Flussschlingen, vielfältige Uferstrukturen und eine lebendige Flussdynamik entstehen, erklärte Christian Sailer vom Amt der burgenländischen Landesregierung. Das Wasser bleibe dadurch länger in der Region. Wertvolle Lebensräume könnten so wiederhergestellt werden, betonte WWF-Projektleiterin Carina Neuwirth.
Ein weiteres gemeinsames Ziel von WWF, Land und Esterhazy ist die Wiederherstellung des Sulzsees. Der einst zweitgrößte See im Burgenland wurde vor rund 100 Jahren für den Zuckerrübenanbau trockengelegt. Durch seine Drainage verliere die Region bis zu eine Million Liter Wasser pro Tag, hielt David Simon von den Esterhazy Betrieben fest. "Eine Wiederherstellung des Sulzsees könnte den Wasserrückhalt in der Region wesentlich verbessern und einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität leisten", betonte er. Danach sollen in einem dritten Schritt die Möglichkeiten zur Revitalisierung des Hanság-Moores geprüft werden.
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