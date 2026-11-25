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Nach Drohungen der jemenitischen Houthi-Miliz gegen saudi-arabische Häfen hat eine von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition Ziele im Jemen angegriffen. Das Bündnis teilte mit, es habe nach den Äußerungen der Miliz militärische Infrastruktur in der Hafenstadt Hodeidah ins Visier genommen. Zudem seien mehrere Ziele in den jemenitischen Provinzen Saada und Amran zerstört worden.

Zuvor hatte Houthi-Sprecher Yahya Saari erklärt, der Hafen von Jeddah und alle weiteren saudi-arabischen Häfen an der Küste des Roten Meeres würden angegriffen, falls Saudi-Arabien seine Drohungen gegen Hodeidah wahr mache. In einer Mitteilung forderte sie Angestellte und Arbeiter in den Häfen sowie Menschen in der Umgebung zur sofortigen Evakuierung auf. Zudem rief die Miliz Schifffahrtsunternehmen dazu auf, ihre Schiffe abzuziehen.