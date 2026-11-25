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Nach einer Kollision in Westendorf setzte ein verletzter Autofahrer seine Fahrt bis Hopfgarten fort. Dort blieb sein Pkw schließlich liegen. Die Polizei nahm dem 80-Jährigen nach einem positiven Alkotest den Führerschein ab.

Ein 80-jähriger Autofahrer hat am Dienstagnachmittag nach einem Unfall in Westendorf seine Fahrt trotz einer Kopfverletzung fortgesetzt.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 16.40 Uhr auf der L204 vom Westendorfer Ortszentrum in Richtung Windau unterwegs. Auf Höhe Holzham wollte er in die Gemeindestraße Richtung Lend abbiegen. Dabei kollidierte sein Auto mit einem Stein. Der 80-Jährige wurde laut Beamten bei dem Unfall unbestimmten Grades am Kopf verletzt.

Dennoch setzte der Mann seine Fahrt bis Hopfgarten einfach fort. Dabei trat durchgehend Öl aus dem Fahrzeug aus. Auf der B170 blieb der Wagen schließlich im Bereich eines Sägewerks in Neuschmied liegen.

Alkotest verlief positiv