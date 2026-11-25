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Ein Unbekannter nutzte am Montag in Brixlegg die Hilfsbereitschaft einer 20-Jährigen aus. Nur knapp zwei Stunden zuvor war ein 26-Jähriger in Volders auf ähnliche Weise betrogen worden. Ein Zusammenhang ist bislang nicht bestätigt.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagnachmittag in Brixlegg eine 20-Jährige mit einer vorgetäuschten Online-Überweisung um einen hohen dreistelligen Eurobetrag betrogen. Seit der Geldübergabe ist der Mann nicht mehr erreichbar.

Der Unbekannte sprach die Frau gegen 15 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft auf Englisch und mit britischem Akzent an. Er behauptete, seine Bankkarte funktioniere nicht. Zugleich gab er an, dringend Geld für Benzin zu benötigen, um zu einem Hotel in Innsbruck zurückfahren zu können.

Die 20-Jährige erklärte sich bereit, Bargeld abzuheben und dem Mann zu übergeben. Im Gegenzug überwies ihr der Unbekannte vermeintlich per Online-Banking einen hohen dreistelligen Betrag in britischen Pfund.

Handynummer blockiert

Anschließend fuhr die Frau gemeinsam mit dem Mann zu einer Bank in Brixlegg. Dort übergab sie ihm einen hohen dreistelligen Eurobetrag. Die angekündigte Überweisung ging jedoch nicht auf ihrem Konto ein.

Laut Polizei blockierte der Unbekannte danach das Mobiltelefon der 20-Jährigen. Die verwendete britische Telefonnummer ist inzwischen nicht mehr aktiv. Die Frau erlitt einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Ähnlicher Fall in Volders

Nur knapp zwei Stunden zuvor war es in Volders zu einem ähnlichen Betrug gekommen. Ein englischsprachiger Mann mit britischem Akzent zeigte einem 26-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz eine angebliche Überweisungsbestätigung über 500 britische Pfund. Daraufhin übergab ihm der 26-Jährige mehrere Hundert Euro in bar. Auch diese Überweisung kam nie an. Ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht, kann derzeit nicht gesagt werden. (TT.com)