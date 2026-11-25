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Kommentar
Männergewalt ist nicht privat
Kommentarvon Liane Pircher
„16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ sind ein wichtiges Signal, aber zu wenig. Die ganzjährige Frage muss lauten, warum Gewaltschutz und Prävention in Österreich so löchrig sind.
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