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Was zunächst ungewöhnlich klingt, ist eine innovative Erfolgsgeschichte aus Tirol. Mit ihrer Marke pro planche haben zwei Tiroler Cousins ein außergewöhnliches Küchenprodukt entwickelt, das bereits bei „2 Minuten 2 Millionen“ im Fernsehen zu sehen war und mit dem Tiroler Jungunternehmerpreis ausgezeichnet wurde. Gerade zu Weihnachten eine besondere Geschenkidee für alle, die gerne kochen und genießen.

Die Idee hinter „pro planche“ ist ebenso einfach wie genial: Aus über 60 Lagen Papier, die mit einem speziellen Lebensmittelharz unter hohem Druck und hoher Temperatur verbunden werden, entsteht ein besonders widerstandsfähiges Schneidbrett.

Das Ergebnis überzeugt durch seine praktischen Eigenschaften: Die Schneidbretter sind langlebig, spülmaschinengeeignet und für den Kontakt mit Lebensmitteln geprüft. Dank ihres eleganten, schwarzen Designs machen sie nicht nur beim Schneiden, sondern auch beim stilvollen Servieren eine hervorragende Figur – besonders auf der festlich gedeckten Weihnachtstafel.

Bekannt aus „2 Minuten 2 Millionen“

Was mit einer Idee und zwei Jahren Entwicklungsarbeit begann, hat sich zu einer erfolgreichen Tiroler Marke entwickelt. Die Teilnahme an der bekannten TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ und die Auszeichnung mit dem „Tiroler Jungunternehmerpreis“ sind besondere Meilensteine der beiden Gründer.

Ob beim Zubereiten des Weihnachtsmenüs, beim gemütlichen Zusammensitzen mit der Familie oder als Geschenk unter dem Christbaum: Die Schneidbretter aus Papier verbinden Funktionalität mit zeitlosem Design.

Auch Kurzentschlossene können noch Weihnachtsfreude schenken: Bestellungen bis 20. Dezember werden rechtzeitig vor Weihnachten geliefert!

Jetzt entdecken und Weihnachtsfreude schenken auf www.proplanche.com

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