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DolzenzGollner ist Ihr kompetenter Partner für Sonnenschutzlösungen – von der individuellen Beratung bis hin zur Montage vor Ort durch unser erfahrenes Fachpersonal.

Unsere Mitarbeiter sind durch Schulung bei uns im Haus und zahlreichen Partnerfirmen immer auf dem letzten Stand des Wissens. Mit uns wird Ihr Außenbereich zum sommerlichen Wohlfühlparadies!

Sie können auf uns zählen:

– Maßgeschneiderter Sonnenschutz: Individuelle Beratung

– Premium Qualität: Langlebige Materialien

– Perfekter Schutz: Schutz vor Sonne, Hitze und Witterungseinflüssen

– Kompetente Montage: Erfahrenes Fachpersonal vor Ort

– Komfortable Lebensqualität: Angenehmes Klima auf Terrasse und im Garten

Profi-Montage und zertifizierter Service für Ihren Sonnenschutz – Auf uns können Sie bauen!

Ein strahlender Tag voller Sonnenschein verspricht Freude und Entspannung. Doch wenn die Sonne ungehindert auf Ihre Terrasse oder in Ihren Garten scheint, kann sie schnell zur Belastung werden.

Mit unseren regelmäßigen Schulungen und umfassenden Beratungen bieten wir Ihnen ein herausragendes Erlebnis.

Wir stehen Ihnen mit unserem Montage- und Serviceangebot zur Seite, um Ihnen einen sorgenfreien Sonnenschutz zu bieten, der Ihnen lange Freude bereitet. Unsere hochwertigen Sonnenschutzprodukte werden von Experten montiert und repariert, sodass Sie sich in jeder Hinsicht auf uns verlassen können.

Dank unserer Produktgarantie und eines raschen Reparaturservices sind wir auch Jahre später für Sie da. Unser kompetentes Team besucht regelmäßige Schulungen bei Partnerfirmen, um immer auf den neuesten Stand zu sein. Unsere Kunden profitieren von unserem zertifizierten Reparaturservice.

Kontakt:

DolenzGollner Sonnenschutztechnik Ing. Wagner GmbH

Grabenweg 12, 6020 Innsbruck

Tel. 0512-2402

Mehr entdecken auf www.dolenzgollner-wagner.at

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