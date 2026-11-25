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Mit Christophorus Reisen besondere Momente erleben und beim TT-Adventkalender 5 × 150 € Reiseguthaben gewinnen.

Wenn die Tage kürzer werden, die Lichter funkeln und der Duft von Weihnachten in der Luft liegt, beginnt die Zeit der kleinen und großen Wünsche. Was könnte schöner sein, als sich auf neue Abenteuer, besondere Begegnungen und unvergessliche Reisemomente zu freuen? Denn die schönsten Geschenke passen oft in kein Päckchen: gemeinsame Zeit, neue Eindrücke und Erinnerungen, die noch lange bleiben.

Reiseträume werden wahr mit Christophorus Reisen!

Ob ein gemütlicher Tagesausflug, eine abwechslungsreiche Busreise, eine spannende Städtereise oder eine wohlverdiente Auszeit - mit Christophorus Reisen wird schon die Vorfreude zum Erlebnis. Zurücklehnen, den Alltag hinter sich lassen und die schönsten Seiten des Reisens genießen.

Gerade in der Weihnachtszeit ist es schön, nicht nur Dinge, sondern gemeinsame Erlebnisse zu schenken. Vielleicht wartet schon bald das nächste Reiseziel darauf, entdeckt zu werden?

Jetzt Türchen Nummer 19 öffnen und das Urlaubsbudget aufbessern.

Christophorus Reisen sorgt heuer im TT-Adventkalender für eine besondere Überraschung: Hinter unserem Türchen verstecken sich 5x Reisegutscheine im Wert von jeweils 150 Euro.

Also: Mitmachen, Daumen drücken und mit etwas Glück schon bald neue Reisepläne schmieden.

Das gesamte Team von Christophorus Reisen wünscht eine wundervolle Adventzeit, frohe Weihnachten und viele unvergessliche Reisemomente!

Mehr entdecken auf www.christophorus.at

Jetzt mitmachen und gewinnen