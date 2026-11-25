volume_up Artikel anhören

Wenn sich Tirol auf die Weihnachtszeit einstimmt, sorgt MPREIS für entspanntes Einkaufen und genussvolle Feiertage mit der ganzen Familie.

Bei MPREIS ist für alle was dabei, wie auch immer man sein Fest am liebsten feiert – mit Weihnachtsgebäck von Therese Mölk, regionalem Qualitätsfleisch vom Hausmetzger, italienischen Spezialitäten, Schmankerln von der Feinkosttheke oder veganen Alternativen. Und in der MPREIS Vinothek ist für jeden Geschmack und in allen Preisklassen für die passende Weinbegleitung gesorgt.

Wer nicht lange suchen und überlegen möchte, ist mit der Marke >M< immer bestens bedient. In der Weihnachtszeit hat man schon genug um die Ohren. Da ist der Griff zur sympathischen Marke mit dem besten Preis-Qualitätsverhältnis die perfekte Lösung. Kulinarische Überraschungen und neue Geschmackserlebnisse liefern die neuen Sortimente, etwa aus dem Italienregal oder bei Trendprodukten der asiatischen Küchen.

Auch preisbewusste Kundinnen und Kunden kommen bei MPREIS auf ihre Kosten. Denn 450 Artikel zum Diskontpreis ermöglichen es, beim täglichen Einkauf zu sparen, ohne auf Qualität verzichten zu müssen.

Wer noch keine Geschenkidee hat, greift am besten zu den MPREIS Gutscheinkarten. Als maßgeschneidertes Geschenk kommen sie immer gut an. Egal, ob man sie für den täglichen Einkauf nutzt, oder um sich einmal etwas Besonderes zu gönnen.

Gutes bleibt, Neues kommt. Weihnachtszeit ist die Zeit, um zu entdecken, wie viel Neues es bei MPREIS gibt und um wieder einmal so richtig gut und günstig einkaufen zu gehen. Denn MPREIS steht für Familie, und Weihnachten ist die wertvollste Zeit im Jahr.

Mehr entdecken auf www.mpreis.at

Jetzt mitmachen und gewinnen