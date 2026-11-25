Ersatzort wird gesucht
Kein Schnee: FIS gab Absage von zwei Weltcuprennen in Übersee bekannt
Im Vorjahr präsentierte sich Tremblant winterlich verschneit. Heuer fallen die Weltcuprennen aus.
© GEPA pictures/ Matic Klansek
Die FIS gab am Mittwoch die Absage von gleich zwei Weltcuprennen bekannt. Das Riesentorlauf-Doppel der Frauen im kanadischen Tremblant findet nicht wie geplant am 5. und 6. Dezember statt.
Aufgrund von Schneemangels sei eine Durchführung der Bewerbe nicht möglich. Ein Ersatzort wird gesucht und soll in den nächsten Tagen präsentiert werden.
Dieses Wochenende sind Julia Scheib und Co. in Killington bei einem Riesentorlauf (Samstag) und einem Slalom (Sonntag) im Einsatz. Gut möglich, dass der US-Trip der Ski-Frauen dort verlängert wird. (TT.com)
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