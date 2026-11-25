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Die FIS gab am Mittwoch die Absage von gleich zwei Weltcuprennen bekannt. Das Riesentorlauf-Doppel der Frauen im kanadischen Tremblant findet nicht wie geplant am 5. und 6. Dezember statt.

Aufgrund von Schneemangels sei eine Durchführung der Bewerbe nicht möglich. Ein Ersatzort wird gesucht und soll in den nächsten Tagen präsentiert werden.