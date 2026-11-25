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Kunst trifft Fantasie: Der mehrfach ausgezeichnete Künstler Peter Jente präsentiert am kommenden Wochenende in der „Grässle Art Galerie“ in Reutte Werke mit regionalem Bezug und neuen Perspektiven.

Reutte – Was wäre, wenn Reutte plötzlich am Meer läge? Mit dieser ungewöhnlichen Frage spielt der Künstler Peter Jente in einem seiner bekanntesten Werke und lädt dazu ein, die Heimat mit neuen Augen zu sehen. Von 27. bis 29. November präsentiert der mehrfach ausgezeichnete Künstler seine Arbeiten in der Grässle Art Galerie, Obermarkt 40, in Reutte.

Die Ausstellung verbindet regionale Motive mit kreativer Fantasie und eröffnet überraschende Perspektiven auf das Außerfern. Vertraute Orte und Eindrücke werden dabei neu interpretiert und regen zum Staunen, Nachdenken und Schmunzeln an.