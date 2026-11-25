Ausstellung zeigt „Reutte am Meer“ und andere überraschende Blickwinkel
Kunst trifft Fantasie: Der mehrfach ausgezeichnete Künstler Peter Jente präsentiert am kommenden Wochenende in der „Grässle Art Galerie“ in Reutte Werke mit regionalem Bezug und neuen Perspektiven.
Reutte – Was wäre, wenn Reutte plötzlich am Meer läge? Mit dieser ungewöhnlichen Frage spielt der Künstler Peter Jente in einem seiner bekanntesten Werke und lädt dazu ein, die Heimat mit neuen Augen zu sehen. Von 27. bis 29. November präsentiert der mehrfach ausgezeichnete Künstler seine Arbeiten in der Grässle Art Galerie, Obermarkt 40, in Reutte.
Die Ausstellung verbindet regionale Motive mit kreativer Fantasie und eröffnet überraschende Perspektiven auf das Außerfern. Vertraute Orte und Eindrücke werden dabei neu interpretiert und regen zum Staunen, Nachdenken und Schmunzeln an.
Geöffnet ist die Ausstellung täglich von 17 bis 21 Uhr. Für die musikalische Umrahmung sorgen „Die Schleimhäute“, die den Abenden eine besondere Atmosphäre verleihen. Kunstinteressierte, Sammler und Neugierige erhalten damit Gelegenheit, die Werke Jentes kennenzulernen und mit dem Künstler ins Gespräch zu kommen.
Kommentare