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Trotz zahlreicher Großprojekte im urbanen Raum bleiben die klassischen Skigebiete in den Alpen der wichtigste Markt für den Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr. Das Stammwerk in Wolfurt wird um 200 Mio. Euro erweitert. Künftig soll aber auch in China produziert werden.