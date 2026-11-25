Vision auch für Innsbruck?
Weltweit immer mehr städtische Seilbahnen: „Es gibt kein Entweder-Oder“
In der mexikanischen Großstadt Uruapan wurde im April dieses Jahres die urbane Seilbahn „Teleférico Uruapan“ in Betrieb genommen.
© Doppelmayr
Trotz zahlreicher Großprojekte im urbanen Raum bleiben die klassischen Skigebiete in den Alpen der wichtigste Markt für den Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr. Das Stammwerk in Wolfurt wird um 200 Mio. Euro erweitert. Künftig soll aber auch in China produziert werden.
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