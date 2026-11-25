Hund plötzlich allein
„Ihre einzige Sorge galt Billy”: Hospizteam fand neues Heim für Hund von schwerkranker Ötztalerin
Weniger als der eigenen Gesundheit galt die größte Sorge Hund Billy.
© Hospiz-Team-Ötztal
Das Hospizteam Ötztal wandte sich kürzlich mit einem ungewöhnlichen Aufruf an die Öffentlichkeit. Hunderüde „Billy“ suchte ein neues Zuhause. Billys Frauchen musste rasch und unerwartet ins Krankenhaus. „Wir dachten, dass uns mehr Zeit bleibt“, gesteht Susanne Riml vom Hospizteam.
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