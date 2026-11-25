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Das Hospizteam Ötztal wandte sich kürzlich mit einem ungewöhnlichen Aufruf an die Öffentlichkeit. Hunderüde „Billy“ suchte ein neues Zuhause. Billys Frauchen musste rasch und unerwartet ins Krankenhaus. „Wir dachten, dass uns mehr Zeit bleibt“, gesteht Susanne Riml vom Hospizteam.