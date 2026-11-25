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Viel Platz, 100 % elektrisch und ein Einstiegspreis, der überrascht: Mit dem B03X bringt Leapmotor ein kompaktes Elektro-SUV nach Tirol. Bei Auto-Linser in der Haller Straße können Sie es ab sofort Probe fahren.

Kompakt außen, großzügig innen

© Auto Linser/Leap

Mit 4,27 Metern Länge findet der B03X auch in der Stadt leicht einen Parkplatz. Trotzdem bietet er Platz für Familie, Sportausrüstung und Wochenendgepäck. Im Alltag zeigt sich das kompakte SUV wendig, auf längeren Strecken komfortabel.

Bis zu 382 Kilometer Reichweite

© Leap/Auto Linser

Es gibt zwei Batteriegrößen. Die Variante mit 39,8 kWh kommt nach WLTP bis zu 292 km weit, die mit 53 kWh bis zu 382 km. An der Schnellladesäule ist der B03X laut Hersteller in rund 21 Minuten nachgeladen, zu Hause lädt er mit bis zu 11 kW. Die Wärmepumpe ist serienmäßig dabei, und auf die Batterie gibt es 8 Jahre Garantie.

Tradition trifft Zukunft: seit 1891

© Auto Linser Innsbruck

Auto-Linser begleitet seine Kundinnen und Kunden seit 1891. Mit dem Leapmotor B03X kommt nun ein neues Kapitel dazu. Das Team in Innsbruck berät Sie persönlich, beantwortet alle Fragen rund ums elektrische Fahren und vereinbart gerne eine Probefahrt.

Ab 23.990 €*: jetzt Probe fahren!

Kontakt Auto-Linser Haller Straße 119a, 6020 Innsbruck Tel. 0512/24821 auto-linser.at Zweiter Standort: St. Margarethen 152 6220 Buch in Tirol