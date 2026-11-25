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Ob zum Pendeln im Inntal oder für den Ausflug an den Achensee: Der neue Leapmotor B03X verbindet Platz, Reichweite und einen fairen Preis. Probe fahren können Sie ihn bei Auto-Linser in Buch in Tirol, direkt bei Jenbach.

Gemacht für das Leben im Unterland

© Leap/Auto Linser

Mit 4,27 Metern Länge ist der B03X kompakt genug für den Alltag. Gleichzeitig ist er geräumig genug für Skiausrüstung, Bike-Zubehör oder den Familieneinkauf. Die serienmäßige Wärmepumpe hilft gerade im Tiroler Winter, Reichweite zu sparen.

Weit kommen, schnell laden

© Leap/Auto Linser

Je nach Batterie fährt der B03X nach WLTP bis zu 292 km oder bis zu 382 km. An der Schnellladesäule ist er laut Hersteller in rund 21 Minuten nachgeladen, an der Wallbox zu Hause lädt er mit bis zu 11 kW. Auf die Batterie gibt es 8 Jahre Garantie.

Persönlich beraten, gleich ums Eck

© Auto Linser

Auto-Linser ist seit 1891 für seine Kundinnen und Kunden da, jetzt auch mit Leapmotor. Am Standort Buch bei Jenbach nimmt sich das Team Zeit für Ihre Fragen zur E-Mobilität und lädt Sie zur Probefahrt ein.

Ab 23.990 €*: Probefahrt in Buch bei Jenbach vereinbaren!

KONTAKT Auto-Linser St. Margarethen 152 6220 Buch in Tirol Tel. 05244/62434 auto-linser.at Weiterer Standort: Haller Straße 119a, 6020 Innsbruck