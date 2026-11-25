Elektrisch ins Zillertal: Der neue Leapmotor B03X jetzt bei Auto-Linser in Buch bei Jenbach
Ob zum Pendeln im Inntal oder für den Ausflug an den Achensee: Der neue Leapmotor B03X verbindet Platz, Reichweite und einen fairen Preis. Probe fahren können Sie ihn bei Auto-Linser in Buch in Tirol, direkt bei Jenbach.
Gemacht für das Leben im Unterland
Mit 4,27 Metern Länge ist der B03X kompakt genug für den Alltag. Gleichzeitig ist er geräumig genug für Skiausrüstung, Bike-Zubehör oder den Familieneinkauf. Die serienmäßige Wärmepumpe hilft gerade im Tiroler Winter, Reichweite zu sparen.
Weit kommen, schnell laden
Je nach Batterie fährt der B03X nach WLTP bis zu 292 km oder bis zu 382 km. An der Schnellladesäule ist er laut Hersteller in rund 21 Minuten nachgeladen, an der Wallbox zu Hause lädt er mit bis zu 11 kW. Auf die Batterie gibt es 8 Jahre Garantie.
Persönlich beraten, gleich ums Eck
Auto-Linser ist seit 1891 für seine Kundinnen und Kunden da, jetzt auch mit Leapmotor. Am Standort Buch bei Jenbach nimmt sich das Team Zeit für Ihre Fragen zur E-Mobilität und lädt Sie zur Probefahrt ein.
Ab 23.990 €*: Probefahrt in Buch bei Jenbach vereinbaren!
KONTAKT
Auto-Linser St. Margarethen 152
6220 Buch in Tirol
Tel. 05244/62434
Weiterer Standort:
Haller Straße 119a, 6020 Innsbruck
**Stand Oktober 2026: Aktionspreis ab 23.990 € beinhaltet 1.000 € Willkommensbonus der Leapmotor International Business S.P.A. für Privatkunden bei Kaufvertragsabschluss bis 31.12.2026. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Symbolfoto. ** Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für 8 Jahre ab Erstzulassung oder 160.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt. Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20 % innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung. Die angegebenen Leistungs-, Größen- u. Gewichtsangaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.