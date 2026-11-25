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Wichtiger Geniestreich: Umhausens Leo Leiter erzielte das Tor des Monats November
Trotz seines jungen Alters ist Leo Leiter beim SV Umhausen nicht mehr wegzudenken.
© SV Umhausen
Von Michael Pipal
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