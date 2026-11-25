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Thomas Markle muss sich vor dem US-Bundesgericht in Los Angeles verantworten. Dem Vater der Herzogin von Sussex wird u.a. vorgeworfen, auf den Philippinen Nacktfotos mit Kindern gemacht zu haben.

Los Angeles – Neuer Ärger für Thomas Markle: Der entfremdete Vater von Meghan Markle und Schwiegervater von Prinz Harry ist am Dienstag in Los Angeles angeklagt worden. Ihm werden zwei Fälle des Besitzes von Material über sexuellen Kindesmissbrauch vorgeworfen. Im Falle eines Schuldspruchs in beiden Anklagepunkten droht dem 82-Jährigen eine Höchststrafe von bis zu 40 Jahren.

Schwere Krise: Meghan Markle, die Ehefrau von Harry, dem Herzog von Sussex, ist zutiefst bestürzt. © IMAGO/PPE

Ihm wird in dem Verfahren vorgeworfen, auf Fotografien zusammen mit mindestens einem nackten minderjährigen Mädchen sowie mit weiteren Kindern in unterschiedlichen Stadien der Entkleidung posiert zu haben. Ermittler waren laut Anklage informiert worden, dass der 82-Jährige entsprechendes Material auf den Philippinen und in zwei Lagerräumen in Los Angeles aufbewahrte, woraufhin es zu Durchsuchungen kam.

Entscheidung der Grand Jury

Die Entscheidung zur Anklage fällte eine Grand Jury. Diese Gruppe von Geschworenen entscheidet aufgrund von Beweismitteln der Staatsanwaltschaft, ob in einem Fall Anklage erhoben werden kann. Der im US-Bundesstaat Kalifornien zuständige Staatsanwalt Bill Essayli erklärte, im Falle eines Schuldspruchs in beiden Anklagepunkten drohe dem 82-Jährigen eine Höchststrafe von bis zu 40 Jahren. Markle soll in den nächsten Wochen in Los Angeles zur Anklageverlesung erscheinen, führte Essayli weiter aus.

Markle, der zuletzt in einer Senioreneinrichtung in Florida lebte, war Anfang November in Florida festgenommen worden. Er befindet sich dort in Untersuchungshaft. Er hat sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen.

Belastendes Material auch auf den Philippinen gefunden

Vorige Woche hatten auch die philippinischen Behörden Anzeige gegen den entfremdeten Vater von Herzogin Meghan erstattet. Markle werden dort zwei Fälle der mutmaßlichen Verbreitung, des Verkaufs oder Exports von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs sowie ein Fall des Besitzes solchen Materials vorgeworfen.

Die Ermittlungen waren ins Rollen gekommen, nachdem Markles Sohn Thomas Markle Jr. im Oktober den philippinischen Behörden vier Kisten mit Computern, Mobiltelefonen, Festplatten und alten Videokassetten übergeben hatte. Die Datenträger soll er im früheren Haus seines Vaters in der Provinz Cebu etwa 600 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila gefunden haben.

Funkstille zwischen Meghan und Vater

Meghan (45) hatte sich nach Bekanntwerden der Berichte „zutiefst bestürzt“ gezeigt. Sie sei bereits 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über „beunruhigende und verstörende Vorwürfe“ gegen ihren Vater informiert worden, hatte die Frau von Prinz Harry Ende Oktober mitgeteilt.