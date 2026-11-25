Soll schon 2027 öffnen
Warum in Nassereith ein Museum für den Fernpass als Lebensader entsteht
Der Vorstand des Vereins für ein Fernpass-Museum in Nassereith (v.l.): Obmann Hannes Fitsch, Schriftführer Josef Schönherr, Obm-Stv. Valentina Volgger, Kassier Hermann Novotny und Beirat Simon Thurner.
© Fitsch
Die Fernpass-Gemeinde Nassereith bereichert ihr museales Angebot um ein für den Ort entscheidendes Thema: Der Verein um Hannes Fitsch beschäftigt sich mit der Geschichte des Alpenüberganges.
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