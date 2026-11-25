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Beim Repair Café in der Polytechnischen Schule Matrei brachten ehrenamtliche Helferinnen und Helfer rund 40 defekte Gegenstände wieder auf Vordermann. Innerhalb von nur drei Stunden reparierten die Fachleute vor Ort Kleidung, Elektrogeräte und auffallend viele Nähmaschinen.

Matrei - Von der ausgefallenen Elektronik bis zur eingerissenen Hose: Das Reparaturangebot im Rahmen des Tiroler Repair-Café-Netzwerks stieß in Matrei auf großes Interesse. Besondere Nachfrage herrschte an diesem Nachmittag bei den Nähmaschinen. Helfer Paul allein setzte 13 dieser Geräte wieder instand. Um defekte Elektrogeräte kümmerten sich die Elektriker Lukas und Johannes sowie Andreas. Während Karin und Isolde verschiedene Näharbeiten übernahmen, reparierte Karl mitgebrachte Fahrräder.

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Auch die lokale Politik verschaffte sich vor Ort ein Bild von der Aktion. Dietmar Ruggenthaler, Obmann des Planungsverbands 34 Iselregion und Bürgermeister von Virgen, sowie der Matreier Bürgermeister Raimund Steiner besuchten die einzelnen Reparaturstationen.

Spenden für die Polytechnische Schule

Für die Verpflegung der wartenden Gäste sorgte das Team der Polytechnischen Schule Matrei rund um Direktorin Tanja Klocker. Schülerinnen und Lehrpersonal boten im Keller Kaffee und Kuchen an. Die dafür eingenommenen freiwilligen Spenden kommen direkt der Schule zugute.

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