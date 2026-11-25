Ein fulminantes Meisterkonzert
Vier Horntöne, ein Schuss Whisky und der ganze Saal klatscht mit
Anna Vinnitskaya, Thomas Søndergård und das Royal Scottish National Orchestra sorgten für ein mitreißendes Meisterkonzert.
© Leonie Schiessendoppler
Das Royal Scottish National Orchestra und Pianistin Anna Vinnitskaya nahmen das Publikum im Congress mit nach Russland und Schottland. Ein Abend mit Tschaikowskys mitreißendem Klavierkonzert, Mendelssohns Hochlandklängen und einem tanzbaren Finale.
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