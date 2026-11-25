🎧 Was tuasch grad?
Kitzbühel oder Innsbruck? Wo laut Cosmo ausgelassener gefeiert wird
Cosmo auf dem Weg nach Saarbrücken, wo er als Support auf der Bühne steht, als ihn unser Anruf erreicht.
© Cosmo
Nach Auftritten in Kitzbühel und Innsbruck ist Cosmo diesmal auf dem Weg nach Saarbrücken, als bei ihm das Telefon klingelt. Wo die Tiroler ausgelassener feiern, warum ihn der Herbst in den Bergen begeistert und wovon er für 2027 träumt, hört ihr hier.
🎧 Podcast | Was tuasch grad, Cosmo?
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