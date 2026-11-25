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Nach Auftritten in Kitzbühel und Innsbruck ist Cosmo diesmal auf dem Weg nach Saarbrücken, als bei ihm das Telefon klingelt. Wo die Tiroler ausgelassener feiern, warum ihn der Herbst in den Bergen begeistert und wovon er für 2027 träumt, hört ihr hier.