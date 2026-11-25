Erlebnisticket Salzwelten Salzburg: Das Kombiticket für Zug und das „Weiße Gold“
Tauchen Sie tief ein in die faszinierende Welt des „Weißen Goldes“. Mit dem Erlebnisticket der ÖBB wird die Reise zu den Salzwelten Salzburg in Hallein noch einfacher. Das Erlebnisticket bietet Ihnen Bahnfahrt und Eintritt zum ermäßigten Kombi-Preis. Ihr Abenteuer beginnt bereits bei der Anreise - White Gold Adventure entspannt genießen!
Ihre im Erlebnisticket enthaltenen Leistungen
- An-/Abreise mit der Bahn (ÖBB/DB) nach Salzburg, Weiterfahrt mit dem Regionalbus nach Bad Dürrnberg
- Eintritt in die Salzwelten Salzburg und in den Kelten.Erlebnis.Berg (Das Ticket ist für eine Standardführung in den Salzwelten Salzburg gültig. Die Teilnahme an einer Sonderführung ist im Rahmen dieses Angebotes nicht möglich!)
Digitale Unterstützung: Die Salzwelten App
Mit AudioGuide, Augmented Reality und exklusivem Hintergrundwissen sorgt die App (verfügbar im App Store & Google Play) für ein noch intensiveres Erlebnis. Verfügbare Sprachen: D/E/I/F/JAP/Mandarin/RU/SLO/SLK/H/CZ/ES/AR/HE/NL/KO/TW
Gut zu wissen
Bitte denken Sie an festes Schuhwerk und warme Kleidung, da es unter Tage kühl ist. Kinder ab 4 Jahren dürfen das Salzbergwerk besuchen. Der Kelten.Erlebnis.Berg kann von 0 bis 99 Jahren entdeckt werden.