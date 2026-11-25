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Tauchen Sie tief ein in die faszinierende Welt des „Weißen Goldes“. Mit dem Erlebnisticket der ÖBB wird die Reise zu den Salzwelten Salzburg in Hallein noch einfacher. Das Erlebnisticket bietet Ihnen Bahnfahrt und Eintritt zum ermäßigten Kombi-Preis. Ihr Abenteuer beginnt bereits bei der Anreise - White Gold Adventure entspannt genießen!