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Traumhafte Pisten, gemütliche Hütten, beeindruckende Bergpanoramen und abwechslungsreiche Events – die SCHLICK 2000 im Stubaital bietet Wintervergnügen für jeden Geschmack. Und das nur 15 Minuten von Innsbruck entfernt!

Ob sportliche Schwünge, entspannte Genusstage oder gemeinsame Abenteuer mit der Familie: Auf 25 abwechslungsreichen Pistenkilometern kommen Anfänger, Familien und ambitionierte Skifahrer gleichermaßen auf ihre Kosten. Während die kleinen Pistenstars im BIG Ron’s Kinderland ihre ersten Schwünge wagen, genießen Wintersportfans bestens präparierte Abfahrten und ein beeindruckendes Panorama auf die Stubaier Bergwelt.

Auch der Genuss kommt nicht zu kurz: Neun urige Hütten und Bars laden zu gemütlichen Einkehrschwüngen, Tiroler Schmankerln und geselligen Stunden ein. Ein besonderes Highlight ist das neue, barrierefreie Panorama Restaurant Kreuzjoch, das mit traumhafter Aussicht zum Verweilen einlädt.

Mehr als nur Skifahren! Abwechslungsreiche Veranstaltungen, besondere Winterhighlights und gesellige Hüttenerlebnisse sorgen für zusätzliche Stimmung am Berg. Wer es lieber gemütlich angeht, entdeckt die verschneite Winterlandschaft auf idyllischen Winterwanderwegen oder Schneeschuhpfaden.

Besonders praktisch: Mit den Buslinien 591 und 593 geht’s jetzt auch direkt und bequem von Innsbruck ins Skigebiet – ganz ohne Parkplatzsuche.