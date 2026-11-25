volume_up Artikel anhören

Noch nie war ein Festival so facettenreich kultiviert, noch nie so unverzichtbar schmackhaft: Das mittlerweile mehrfach ausgezeichnete Theaterfestival steht für Vielfalt, Nachhaltigkeit und hochkarätigen Kulturgenuss.

STEUDLTENN erfindet sich immer wieder neu, ist im Wandel wie die Zeit, und bleibt sich und dem Theater dabei stets auf wundervolle Art und Weise treu. Gutscheine und Abos ab jetzt erhältlich.