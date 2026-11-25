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Mit dem „Relax Friday“ startet in im StuBay eine Eventserie für alle, die einmal im Monat einfach nur abschalten wollen.

Die Zeiten sind laut und unruhig. Das StuBay Freizeitcenter setzt jetzt daher bewusst auf das Gegenteil: Einmal im Monat wird der Freitag zum „Relax Friday“. Wer die XXL-Saunanacht im StuBay kennt, weiß, wie viel dort los ist, auch wie viel Spaß man immer dort hat.

Beim neuen Format wird es dafür jetzt leiser, deutlich leiser. Im Mittelpunkt stehen Ruhe, Regeneration und das seltene Gefühl, nirgendwo hinzumüssen. Dafür lässt sich das Saunateam jedes Mal etwas Neues einfallen. Aufgüsse und Düfte wechseln mit der Jahreszeit, kein Abend gleicht dem anderen.

Peelings und Cremes kommen nicht aus der Tube: Die Saunameisterinnen und Saunameister rühren sie selbst an. Und weil Entspannung spätestens beim Kampf um die letzte Liege endet, hat jeder Gast seine eigene, fix reserviert.

Bleibt die Frage: Was ist mit Eltern? Auch an das hat das StuBay-Team gedacht: Beim StuBay Kidsclub sind die Kids von 14 bis 18 Uhr bestens versorgt. Ein professionelles Team spielt und bastelt mit Kindern von vier bis zehn Jahren – nicht im Schwimmbad und mit begrenzter Platzzahl. Und die Eltern haben in dieser Zeit genau einen Termin: sich selbst.