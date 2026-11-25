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Skirennläuferin Nina Astner hat sich im Riesentorlauftraining einen Einriss des vorderen Kreuzbandes zugezogen und wird länger ausfallen. Die 26-jährige Tirolerin verpasste nach einem Trainingssturz im Oktober wegen einer Knochenprellung am rechten Unterschenkel bereits das Saisonauftaktrennen in Sölden. Über die genaue Ausfalldauer machte der ÖSV keine Angaben.

Dezimiertes ÖSV-Aufgebot

Im Riesentorlauf in Killington am Samstag sind nur Julia Scheib und die drei Tirolerinnen Stephanie Brunner, Franziska Gritsch und Ricarda Haaser für Österreich am Start.

Österreichs Technikerinnen reisten am Dienstag in die USA, sie trainieren vor den Rennen am Wochenende in Waterville. Am Sonntag folgt in Killington noch ein Slalom mit Katharina Truppe, Katharina Huber, Natalie Falch, Gritsch und Lisa Hörhager. (APA, TT.com)