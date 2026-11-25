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Die Adventzeit ist voller kleiner Freuden und Resch&Frisch sorgt dafür, dass auch das Frühstück zu einem besonderen Genussmoment wird.

Mit unserem Lieferservice kannst du dein Lieblingsgebäck ganz einfach online oder telefonisch bestellen, tiefgekühlt nach Hause liefern lassen und jederzeit nach Bedarf frisch fertigbacken. So genießt du den Duft von knusprigen Semmeln, flaumigen Croissants und vielen weiteren Köstlichkeiten genau dann, wenn du möchtest.

Ob für ein gemütliches Adventfrühstück mit der Familie, einen winterlichen Brunch oder einen entspannten Morgen mit einer Tasse Kaffee: Mit Resch&Frisch hast du deine Lieblingsprodukte immer griffbereit zu Hause.

Dank der praktischen Tiefkühlfrische backst du genau die Menge auf, die du gerade brauchst, und kannst dich jederzeit auf ofenfrischen Genuss freuen.

Gewinne jetzt eines von 5 Resch&Frisch Starterpaketen im Wert von 186,28 €:

Resch&Frisch Backofen

Gebäck nach Wahl im Wert von 30 €

Praktisches Zubehör

Damit steht genussvollen Wintermorgen, spontanen Frühstücksideen und köstlichen Momenten in der Adventzeit nichts mehr im Weg. Mit etwas Glück zieht schon bald ein Resch&Frisch Starterpaket bei dir ein und sorgt Tag für Tag für frischen Backgenuss direkt aus dem eigenen Ofen.

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